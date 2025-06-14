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Dünya
AA 14.06.2025 19:01

Netanyahu: İsrail jetleri çok yakında Tahran semalarında uçacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tahran'a giden yolu açtıklarını" ileri sürerek "çok yakında" İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını belirtti.

Netanyahu: İsrail jetleri çok yakında Tahran semalarında uçacak

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yayınladığı görüntülü mesajında, İsraillileri ordunun talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

İran'ın İsrail'i ortadan kaldırmak için 2 tehdidi elinde bulundurduğunu iddia eden Netanyahu, bunların nükleer silah ve füzeler olduğuna işaret ederek saldırıya geçmek için "Son dakikadaydık" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmeye çok yaklaştığını savunarak İsrail saldırılarının bu konuda bir başarı sağlamadığı söylemlerine ilişkin "Natanz'ı yok ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe indirdik ve gerekirse daha fazlasını da yapacağız." diye konuştu.

İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bunun İran'ı uranyum zenginleştirme konusunda geri götüreceğini iddia etti.

Netanyahu, ikinci tehdit olarak işaret ettiği İran füzelerinin zararının dün gece görüldüğünü belirterek İran'ın füzelerini ve üretim kapasitesini yok etmek için de harekete geçtiklerini kaydetti.

Başbakan Netanyahu, "Onların 20 bin füze üretim kapasitesi oluşturmasına izin veremeyiz, bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Tahran'a giden yolu açtık." diyen Netanyahu, "çok yakında" İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını vurguladı.

Netanyahu, "İran rejimine ait her hedef vurulacaktır." şeklinde tehdit etti.

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