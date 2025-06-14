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Dünya
AA 14.06.2025 19:17

Putin'den Trump'a çağrı: İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazırız

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti

Putin'den Trump'a çağrı: İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazırız

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