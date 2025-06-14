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AA
HABER GİRİŞ
14.06.2025 19:17
, 14.06.2025 19:18
SON GÜNCELLEME
14.06.2025 19:18
Putin'den Trump'a çağrı: İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazırız
Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Vladimir Putin
Donald Trump
ABD
İran
İsrail
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İran'da binlerce kişi İsrail ve ABD'yi protesto ederken "intikam, intikam" sloganları attı
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