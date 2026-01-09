Trump: Petrol şirketleri Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusu üzerine, “Gelecek hafta bir araya gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum.” yanıtını verdi.

Trump, Venezuela’yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak, “(Venezuela’da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, “(Venezuela’da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, “Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi.” iddiasında bulundu.