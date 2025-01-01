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Dünya
AA 01.01.2025 19:57

Trump, New Orleans saldırısını ülke dışından gelen bir suçlunun gerçekleştirdiğini ima etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırının "ülke dışından gelen bir suçlu" tarafından gerçekleştirildiğini ima etti.

Trump, New Orleans saldırısını ülke dışından gelen bir suçlunun gerçekleştirdiğini ima etti
[Fotograf: AA]

Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

FBI'dan konuya ilişkin açıklamalar

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

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