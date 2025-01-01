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Dünya
AA 01.01.2025 15:10

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü

Yeni yılın ilk gününde Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Abdülselam Hasan, "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ederim. Türkiye'yi özleyeceğim" dedi.

"Yeni yılda ülkeme gidiyorum, çok mutluyum"

​​​​​​​Sidra Kuse de Türkiye'de okula gittiğini belirterek "Savaş bitti ülkemize gidiyoruz. Allah razı olsun, bizlere yardım ettiniz. Teşekkür ederim. Yeni yılda ülkeme gidiyorum çok mutluyum." diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü

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