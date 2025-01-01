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Dünya
AA 01.01.2025 14:54

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 553'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 453 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 artarak, 45 bin 553'e, yaralı sayısının da 108 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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