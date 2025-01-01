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Dünya
AA 01.01.2025 17:39

Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 içinde gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın bu yıl içinde sona ereceğini söyledi.

Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 içinde gönderecek
[Fotograf: AFP]

Cumhurbaşkanı Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senegal'in bağımsız bir ülke olduğuna işaret eden Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini dile getirdi.

Faye, "Silahlı Kuvvetler Bakanına, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim." dedi.

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Cumhurbaşkanı Faye, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti.

Senegal'de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa'nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri bulunuyor.

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