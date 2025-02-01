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Dünya
AA 01.02.2025 01:22

Trump, Mısır ile Ürdün'ün Filistinlileri kabul edeceğinden emin

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Trump, Mısır ile Ürdün'ün Filistinlileri kabul edeceğinden emin

Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Gazze konusunda bir değerlendirme yaptı.

Trump, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri almayı kabul etmediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Onlar Gazze'den insanları alacak, bence Mısır da alacak. Birisi onları almayacaklarını söyledi ama bence alacaklar. Alacaklarından eminim." dedi.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında da iki ülkenin Gazze'deki Filistinlileri alacağına inandığını söylemiş, "Biz onlar için çok şey yapıyoruz, onlar da bunu yapacaklar." değerlendirmesini yapmıştı.

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