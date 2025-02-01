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Dünya
AA 01.02.2025 01:17

Trump, AB'ye de gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin kendilerine gümrük vergisi uyguladığını, artık ABD'nin de AB'ye gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Trump, AB'ye de gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, birçok ülke ile ikili ticari ilişkilerde kendilerine kötü davranıldığını ve para kaybettiklerini savunarak başta Meksika, Kanada ve Çin olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.

"Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle (uygulayacağım). Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı." değerlendirmesini yaptı.

Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergileri

Öte yandan Trump, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını hatırlattı.

Trump, Kanada petrolüne de aynı tarifeyi uygulayıp uygulamayacağına ilişkin bir soruya ise "Muhtemelen bu konuda tarifeyi biraz düşüreceğim. Petrolde yüzde 10'a düşüreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Çiplere de gümrük vergisi koyacağız

Trump, ABD'nin tarihte hep gümrük vergileri ile zengin olduğunu ve kendisinin bu anlayışa döndüğünü ifade ederek, çip, petrol, doğalgaz, çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra da gümrük vergisi koyabileceğini dile getirdi.

"Sonunda çiplere gümrük vergisi koyacağız. Petrol ve doğalgaza da gümrük vergisi koyacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek. Şubat ayının 18'i civarını düşünün. Çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra gümrük vergileri koyacağız." diyen Trump, ABD'ye gümrük vergisi uygulayan ülkelere kendilerinin de gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtti.

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