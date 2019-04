ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in serbest bırakılması karşılığında, 2 milyon dolar hastane masrafının ödendiğine dair iddialara Twitter'da yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Trump, ABD medyasında yer alan haberle ilgili paylaşımda, "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz." ifadesini kullandı.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl!