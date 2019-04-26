ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in serbest bırakılması karşılığında, 2 milyon dolar hastane masrafının ödendiğine dair iddialara Twitter'da yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Trump, ABD medyasında yer alan haberle ilgili paylaşımda, "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz." ifadesini kullandı.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2019

Donald Trump, sonraki paylaşımında ise ABD'nin Uluslararası Esir ve Adam Kaçırma Baş Müzakerecisi'nin kendisi hakkında "Başkan Donald Trump Birleşik Devletler tarihindeki benim gördüğüm en iyi esir müzakerecisi. Son iki yılda bazıları kurtarılması imkansız olduğu düşünülen 20 esir serbest bırakıldı ve bunun için hiç para ödenmedi." ifadesini kullandığını belirtti.

“President Donald J. Trump is the greatest hostage negotiator that I know of in the history of the United States. 20 hostages, many in impossible circumstances, have been released in last two years. No money was paid.” Cheif Hostage Negotiator, USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2019

CNN televizyonunda dün yayımlanan haberde Pyongyang yönetiminin Otto Warmbier'in serbest bırakılması için 2 milyon dolar tutarındaki hastane masraflarının ödenmesini istediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA