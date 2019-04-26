48 yaşındaki Malezyalı dağcı Chin Wui Kin, Nepal’e gelerek 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı’na tırmanırken kayboldu. 31 dağcıyla birlikte tırmanışa geçen Kin, mahsur kaldığı bölgedeki hava muhalefeti nedeniyle kurtarılamamıştı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu geçtiğimiz gün yeri tespit edilen Chin Wui Kin, 7 bin 500 metre yükseklikte mahsur kaldığı yerden özel bir helikopterle kurtarılarak Katmandu’da bir hastaneye yatırıldı.

Yürüyüş acentesinin yetkilisi Thaneshwor Guragain, “Çok endişeliydik, çünkü herkes o yükseklikte ve soğukta uzun süre dayanamaz.” diyerek, dağcının atlattığı badirenin ciddiyetine vurgu yaptı.

Annapurna Dağı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest’ten daha yüksek ölüm oranına sahip olmakla birlikte, dünyanın en tehlikeli dağları arasında gösteriliyor.

Kaynak: İHA