Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşayan siviller, düzenledikleri gösterilerde, topraklarındaki işgalin son bulmasını istedi.

Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda güvenliğin sağlanması ve terör örgütünün buradan çıkarılan petrolü çalmasına son vermesini istedi.

YPG/PKK'lı teröristler, El-İzbe ve El-Hasin'deki gösterileri, katılan bazı sivilleri alıkoyarak önlemeye çalıştı.

Gösteriye müdahale etmek isteyen teröristler, halk tarafından köyden kovuldu.

O anlar bölge halkı tarafından da kaydedildi.

Arapların yoğun olarak yaşadığı söz konusu bölgeler, 2017 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber



