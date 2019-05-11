Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği füze denemeleri, bölgede endişelere yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin son yaptığı kısa menzilli balistik füze atışlarını bir "güven ihlali" olarak değerlendirmediğini belirtti.

Trump, Kuzey Kore'nin füze testlerini küçümseyerek, “çok standart şeyler” olarak nitelendirdi.

Trump, “Kısa menzilliler ve bunun bir güven ihlali olduğunu düşünmüyorum. Ve biliyorsunuz, bir noktada yapabilirim. Ancak bu noktada hayır." ifadelerini kullandı.

Trump nihayetinde, daha önce “çok güçlü” olarak nitelendirdiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile aralarındaki dostane ilişkilerine olan inancını kaybedebileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, birkaç gün ara ile füze denemeleri yapmıştı. Pyongyang yönetimi, ilk olarak 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu dile getiren Güney Kore ise, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen ve Kim Jong-un'un da izlediği füze denemelerinin rutin ve savunma amaçlı olduğu belirtilmişti.

İkinci füze denemesini perşembe günü yapan Kuzey Kore'nin, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı belirtilmişti. Aynı gün ABD Hava Kuvvetleri de kıtalararası balistik bir füze denemesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Reuters