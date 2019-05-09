Kuzey Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen ve Kim Jong-un'un da izlediği füze denemelerinin rutin ve savunma amaçlı olduğu belirtildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcünün, "Ordumuz tarafından gerçekleştirilen tatbikat, düzenli bir eğitim tatbikatından fazlası değildir ve ne herhangi birini hedef almış ne de bölgedeki durumun ağırlaşmasına neden olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore ordusu, cumartesi günü yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu dile getiren Güney Kore ise, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Reuters