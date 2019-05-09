Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için geri sayım başlarken, yapılan bir araştırma, 241 milyon Avrupalı kullanıcının Rusya ile bağlantılı sosyal medya hesapları tarafından dezenformasyona uğramış olabileceğini gösterdi.

Tehlikenin boyutunu inceleyen araştırmacılar, 241 milyon kullanıcıya ulaşacak kadar içerik paylaşıldığına dair 6 bin 700 kanıt tespit etti.

1-10 Mart arasındaki 10 günlük periyotta gerçekleştirilen çalışmaya göre, çok yönlü içerik yoktu ancak yerel oluşturulan materyal, her bir Avrupa Birliği (AB) üye ülkesi için bir içerik oluşturmak üzere genişletiliyordu.

Raporun yazarları, İngiltere'deki Brexit anlaşması konusundaki tartışma da dahil olmak üzere, Avrupa'daki belli haber gelişmelerini şekillendirmek isteyen kötü aktörlerin, ayrılık yaratan içerikleri aktif olarak yaydıklarına dair kanıtlar buldu.

4 Mart 2019’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupa’nın geleceği hakkında yayımladığı bir yazı, Macron'un fikirlerini itibarsızlaştırmaya yönelik içerik paylaşan hesapların hedefi oldu.

Almanya'da ise, Suriye'deki mülteci krizinin ve aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif Partisi) partisinin yükselişinin ardından, göç politikası hakkında bölücü içerikler oluşturulmaya odaklanıldığı belirtildi.

Kaynak: The Guardian