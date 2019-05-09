Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "bugün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı" belirtildi.

Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği ifade edildi.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu dile getiren Güney Kore ise, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen ve Kim Jong-un'un da izlediği füze denemelerinin rutin ve savunma amaçlı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA