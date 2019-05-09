ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, İsrael HaYom gazetesi tarafından yayımlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğu iddia edilen belge hakkında açıklama yaptı.

Jason Greenblatt, “Sina’nın bir bölümünü Gazze’ye vereceğimize dair raporlar yanlış, lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın. Planda ne olduğunu bilmeyen insanların sahte hikayeler oluşturup yaydıklarını görmek şaşırtıcı ve üzücü” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrael HaYom gazetesi 2 gün önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımlamıştı.

Gazetede yayımlanan belgelere göre Mısır, havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve ziraat için Sina Yarımadası topraklarından Gazze Şeridi’ne bağlı olacak şekilde "Yeni Filistin Devleti"ne toprak kiralayacak ancak Filistinlilerin bu yeni topraklarda iskanına izin verilmeyecek.

Bu toprakların sınırları ile kira ücreti daha sonra aracı ve destekçi ülkeler tarafından "Yeni Filistin Devleti" ile Mısır arasında belirlenecek.

Kaynak: Reuters, AA