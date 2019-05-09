Avrupa Birliği komisyonu önünde anıtı dikilen Robert Schuman, bundan tam 69 yıl önce birlik çağrısı yaptı. Almanca konuşan Lüksemburglu bir ailenin çocuğuyken Fransa Dışişleri Bakanı olmuştu.

Hayali ülkeler üstü yeni bir siyasi sistemdi. Tek bayrak, tek para, tek sınır derken o hayal gerçekleşti. Ama şimdi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Her yıl 9 Mayıs, Avrupa Günü olarak kutlanıyor ve bu yıl birlik teması, özellikle yeni kuşaklara bir dizi etkinliklerle anlatılıyor.

Ancak bu genç kuşaklar geçmişten çok geleceği merak ediyor. Çünkü Brexit karmaşası ve yükselen aşırı sağ akımlar, Birliği tehdit etmeye devam ediyor .

Kritik seçimlere doğru

Avrupa Birliğine üye ülkelerde 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirilecek

"1979 yılından beri en heyecanlı seçim" iddiasına karşın, sandığa ilgi yüzde 30'lara geriledi.

İngiltere'nin ayrılık kararı ve yükselen Avrupa Birliği karşıtlığı, Schuman'ın hayalini gölgeliyor.

"Tehlikeli akımlar AB'yi daha kırılgan hale getirdi"

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, popülism, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı gibi çeşitli tehlikeli akımların AB'de ilerlediğinin görüldüğünü, bütün bunların da Avrupa'yı daha kırılgan hale getirdiğini söyledi.

"AB neredeyse sahipsiz kaldı"

TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray da çöküntünün ekonomik krizle başladığına ve derinleştiğine dikkat çekti.

"Neredeyse 10 sene geçti, sorunlar bir türlü çözülemedi. Refah gerilemeye başladı. AB kurumları yetersiz kaldı. Son sözün sahibi üye devletlerin her biri kendi ulusal çıkarının peşine düştü ve AB neredeyse sahipsiz kaldı."

Nuray, Avrupa'da hem savaş, soykırım, emperyalizm ve sömürü tohumları hem de reform ve aydınlanma tohumları atıldığına da dikkat çekti.

Ortak refahtan uzaklaşan Avrupa ülkeleri kamplara bölündü.

Uzmanlar, İngiltere'nin iyi şartlarda ayrılması durumunda başka kopuşların da olacağını düşünüyor.

Kaynak: TRT Haber

