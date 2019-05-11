Irak'ın Süleymaniye kentinde Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği olan kara üzüm şerbeti, sofralarda yerini almaya başladı.

Süleymaniye kentindeki bir esnaf, siyah üzüm şerbetini, hiçbir katkı maddesi kullanmadan piyasaya sürüyor.

Birçok içecek yerine üzüm şerbetini tercih eden Süleymaniyeliler de tamamen doğal bir şekilde katkısız olarak yapılan şerbeti alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren, şerbet satışı yapan dükkanın önünde kuyruğa giriyor.

İş yeri sahibi Sıddık Muhammed Emin, ''Üzümümüz özel bir üzüm. Üzümü başkalarından daha fazla kullanıyoruz. Elhamdülillah halk bizi iyi biliyor ve müşterimiz çok." dedi.

Oldukça meşakkatli bir hazırlık isteyen bu şerbet için önce kurutulmuş siyah üzüm makineden geçirilerek eziliyor. Bir süre bu şekilde tepsilerde hava alacak şekilde dinlendirilen işlenmiş üzüm, daha sonra su kovalarında eritiliyor.

İyice suyu süzülen üzümün, posası ve sapları çeşitli şekillerde ayrıştırılıyor ve o harika şerbet ortaya çıkıyor.

Haber: Yılmaz Aslan

Kamera: Ahmet Kadir