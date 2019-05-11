ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

Bu unsurların da İran'ın ABD'ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir." denildi.

ABD, hafta başında İran'ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, tarafların karşılıklı misillemeleriyle devam etmişti. İran'ın nükleer anlaşmadan "kısmen çekilme" misillemesi, Beyaz Saray'da İran'ın demir-çelik ürünlerine yaptırım kararı ile karşılık bulmuştu.

Avrupa İran'ın kararına karşı çıkarken Çin ve Rusya destek verdi

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini belirterek, Tahran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını vurgulayarak, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

Kaynak: AA