ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü.

Oval Ofis'te ikili ve heyetler arası görüşmeler öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere, askeri ve ticari müzakerelere dikkat çekti.

"Bence kendisi çok iyi iş çıkarıyor"

Sisi'nin 2034 yılına kadar görevde kalma çabalarını destekleyip desteklemediği şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, ABD Kongre üyelerinin Sisi'nin insan hakları sicili konusundaki endişelerine rağmen, "Bence kendisi çok iyi iş çıkarıyor. (Uzun süre görevde kalma) Çabalarını bilmiyorum ama kendisi büyük bir cumhurbaşkanı" şeklinde konuştu.

ABD-Mısır ilişkilerini, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi" sözleriyle tanımlayan Trump, özellikle askeri alanda iki ülke arasında artan iş birliği ve ticari ortaklıklar olduğunu dile getirdi. Terörle mücadele anlamında iki ülke arasında artan iş birliği olduğunu aktaran Trump, bu ilişkileri daha da geliştireceklerini belirtti.

Trump, Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurul görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.

Kaynak: AA, Reuters