Trump, Kim Jong-un ile yakında görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü.

İki ülke ilişkileri ve Kore yarımadasındaki sorunların ele alındığı görüşmede iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de ikinci görüşmelerinin yakında gerçekleşeceğini söyledi.

Trump, görüşmenin ilki gibi Singapur'da gerçekleşmeyeceğinin altını çizerken, detayların yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber, İHA