Trump, Kim Jong-un ile yakında görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü.
İki ülke ilişkileri ve Kore yarımadasındaki sorunların ele alındığı görüşmede iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandı.
- Trump: Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil
- Trump-Kim zirvesi Singapur'da yapıldı
- ABD ve Kuzey Kore arasındaki anlaşmanın detayları
- Trump: Anlaşmadan bütün dünya etkilenecek
Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de ikinci görüşmelerinin yakında gerçekleşeceğini söyledi.
Trump, görüşmenin ilki gibi Singapur'da gerçekleşmeyeceğinin altını çizerken, detayların yakın zamanda açıklanacağını belirtti.
Kaynak: TRT Haber, İHA