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Trump, Kim Jong-un ile yakında görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile tekrar bir araya geleceklerini açıkladı.

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Trump, Kim Jong-un ile yakında görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü.

İki ülke ilişkileri ve Kore yarımadasındaki sorunların ele alındığı görüşmede iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de ikinci görüşmelerinin yakında gerçekleşeceğini söyledi.

Trump, görüşmenin ilki gibi Singapur'da gerçekleşmeyeceğinin altını çizerken, detayların yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber, İHA 

Etiketler: abd başkanı donald trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un
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