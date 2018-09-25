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Boko Haram'ın rehin tuttuğu 73 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 73 kişi operasyonla kurtarıldı.

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Boko Haramın rehin tuttuğu 73 kişi kurtarıldı

Nijerya ordusundan Tuğgeneral Texas Chukwu, Borno eyaletine bağlı Sirdawala ve Gwoza bölgelerinde örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonda 46'sı çocuk, 25'i kadın olmak üzere toplam 73 rehinenin kurtarıldığını ifade eden Chukwu, 7 örgütün üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Chukwu, operasyonda 1 askerin yaralandığını söyledi.

Boko Haram örgütü 20 bin insanın ölümüne sebep oldu

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Boko Haram
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