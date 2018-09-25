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Hindistan’da otobüs nehirde böyle sürüklendi

Hindistan’da bir otobüs, toprağın kaymasıyla nehrin içine düştü ve hızla sürüklenerek gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.

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Hindistan’ın Himaçhal Pradeş eyaletindeki Manali şehrinde sağanak yağışlar sele sebep oldu.

Sel suları birçok maddi hasar bırakırken, taşan Beas nehri bir turist otobüsünü yuttu. Beas nehrinin yanına park eden turist otobüsü içindeki turistleri boşalttıktan kısa bir süre sonra altındaki toprağın kaymasıyla birden nehrin içine düştü ve hızla sürüklenerek gözden kayboldu.

Yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Tatil merkezi olan Manali şehri dâhil eyaletteki birçok otoyol trafiğe kapatıldı.

Kaynak İHA

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