ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık kampanyasının kıdemli danışmanlarından Katrina Pierson'ın "Gazze'den İsrail'e atılan roketler" ifadesiyle paylaştığı görüntünün, 2015'te Ukrayna ordusunun Rusya destekli ayrılıkçı gruplara karşı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçiminde de Trump'ın kampanyasının sözcülüğünü yapan Pierson, sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımında, "İsrail'in Demir Kubbe sistemine üstün gelmek üzere Gazze'den İsrail'e 650 roket fırlatılmış, 173 roket önlenmiş, 4 kişi ölmüş ve 28 kişi yaralanmış" ifadelerini kullandı.

650 Rockets being fired into Israel from Gaza in an attempt to overwhelm Israels Iron Dome: 173 intercepts, 4 people killed, and 28 wounded. What is @IlhanMN response to this violence? Will she condemn it? pic.twitter.com/Vb1Ymxygj6