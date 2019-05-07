Birleşmiş Milletlerin (BM) biyolojik çeşitliliğin azalmasıyla alakalı yayımladığı rapora göre, günümüzde hayvan ve bitki türlerinin kaybı, geçmişte olduğundan yüzlerce kat daha hızlı biçimde gerçekleşiyor.

Raporda, dünya üzerinde yaşayan yarım milyondan fazla türün uzun süreli hayatta kalmak için yeterli yaşam alanı olmadığından bahsediliyor.

Biyolojik çeşitlilik araştırmaları alanında öncülerden kabul edilen, George Mason Üniversitesinden Biyolog Thomas Lovejoy, insanların farkında olmadan kendi geleceklerini yok ettikleri vurgusunu yaptı.

Eski bir NASA yöneticisi olan ve rapora katkıda bulunan İngiliz bilim adamı Robert Watson ise, “Biz insanlar, potansiyel gıda ve su güvenliğini, insan sağlığı ve doğal dokuyu tehdit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Watson ayrıca, kaynak sıkıntısının ülkelerin birbirleri ile savaşmasına yol açtığını ve özellikle zayıf ülkelerin bu durumdan zararlı çıktığını vurguladı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği mart ayında yayımladığı raporda, 27 bin 159 türün neslinin tükendiğini veya tehlike altında olduğunu, tehlike altındaki türlerin bin 223'ünün memeli, bin 492'sinin kuş, 2 bin 341'inin ise balık cinsi olduğunu açıklamıştı.

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, mevcut şartlarda iyileştirme yapılmadığı takdirde kaçınılmaz sonun çok da uzak olmadığına dikkat çekiliyor.

5 maddeye vurgu yapıldı

39 sayfada özetlenen raporda, biyolojik çeşitlilik azalmasının nedenlerinden 5'ine vurgu yapıldı.

- Hayvan ve bitkilerin doğal yaşamlarının tahrip edilerek insan kullanımına açılması

- Okyanuslardaki aşırı avlanma, dünya balık stoğunun hızla tüketilmesi

- Fosil yakıtların aşırı kullanımı

- Her yıl 300 ile 400 milyon ton arası ağır metalin suya ve toprağa karıştırılması

"İstilacı" olarak bilinen türlerin yayılmasına müdahale edilmemesi. (Bu tür hayvan ve bitkilerin 1970'ten bu yana yüzde 70 oranında arttığı belirtiliyor.)

Kaynak: Associated Press, Reuters