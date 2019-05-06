İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, cumartesi sabahından bu yana çeşitli Filistinli gruplara ait 320 noktayı vurduklarını söyledi.

Adraee, Hamas ve İslami Cihad'a ait, gözlem ve keşif noktaları, yer altındaki depolar, askeri toplanma merkezleri ve roketlerin fırlatıldığı yerlere saldırıların düzenlendiğini savundu.

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA