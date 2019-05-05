Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli daha şehit oldu

05 Mayıs 2019 Pazar 18:58 - Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 19:13

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda biri hamile kadın olmak üzere 4 Filistinli daha şehit oldu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda biri hamile kadın olmak üzere 4 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 16'ya yükseldi Bununla birlikte cumartesiden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 16'ya yükseldi. Kaynak: AA Etiketler: israil gazze

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