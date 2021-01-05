ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda New York borsası 3 Çinli şirketin liste dışı bırakılmasına yönelik kararı geri çekti.

Borsadan yapılan açıklamada, ABD'deki ilgili kurumlarla ilave istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.

Çinli şirketlere yaşağı Trump istemişti

ABD Başkanı Trump, 12 Kasım 2020'de yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'nde, ABD hükümetinin Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğini belirlediği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

New York borsası, 31 Aralık 2020'de Çin’in "China Telecom", "China Mobile" ve "China Unicom Hong Kong" şirketlerinin borsada işlem görmelerini, "Amerikan vatandaşlarının Komünist Çin askeri şirketine yatırım yapmaması amacıyla" 11 Ocak’a kadar durduracaklarını açıklamıştı.

Çin'den karara tepki

Çin Ticaret Bakanlığı karara tepki göstermiş ve haksızlık olduğunu vurgulamıştı. Bakanlık "ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri 'Komünist Çin Askeri Şirketleri' diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız" açıklaması yapmıştı.