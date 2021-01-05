Brezilya'da son 24 saatte 543 kişinin hayatını kaybetmesiyle 196 bin 561 kişi hayatını kaybetti.

20 bin 6 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 753 bin 752'ye yükseldi.

Sao Paulo, 1 milyon 473 bin 670 vaka ve 46 bin 888 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görülen ülke olurken, 6 milyon 875 bin 230 kişi sağlığına kavuştu.

Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11'nci ülke

Kolombiya'da son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 187'ye çıktı.

Son 1 günde 9 bin 824 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 686 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 552 bin 177'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke

Arjantin'de son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 43 bin 634'e ulaşırken 8 bin 222 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 648 bin 940'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 458 bin 83 oldu.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika, dünyada en çok vaka görülen 13'üncü ülke

Meksika'da, son 1 günde virüs sebebiyle 544 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 464 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 757'ye, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 455 bin 219'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 105 bin 834'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13.ülke" konumunda bulunuyor.