Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Sumo Başpehlivanı Hakuho COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Japonya Sumo Federasyonunun açıklamasına göre, koku kaybı yaşayan Sumo Başpehlivanı Hakuho Şoo'nun PCR testi pozitif çıktı.
Japonya’da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanına sahip, Hakuho Şoo’nun COVID-19'a yakalandığı bildirildi.
Japonya Sumo Federasyonunun açıklamasına göre, koku kaybı yaşayan Sumo Başpehlivanı Hakuho'nun girdiği PCR testi pozitif sonuçlandı.
Şimdiye kadar 44 şampiyonluğu bulunan Moğol asıllı 35 yaşındaki "Yokozuna" Hakuho, elit sumo güreşçileri arasında COVID-19’a yakalanan ilk güreşçi oldu.
Pazar günü başlayacak ocak ayı turnuvasına katılamayacağı kaydedilen Hakuho’nun eğitim gördüğü, Miyagino tesislerindeki diğer güreşçiler de PCR testine girecek.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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