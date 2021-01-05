Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bolivya'da sel felaketi: 4 ölü
Bolivya'nın başkenti Sucre'de 30 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Şehrin en büyük pazarı olan Mercado'da tezgahlar ve arabalar suya kapıldı. 4 kişi hayatını kaybetti.
Bolivya'nın başkenti Sucre'de dün sabah saatlerinde başlayan ve 30 dakika süren şiddetli yağmur sonrası sokakları su bastı.
Reuters tarafından yayınlanan videoda, şehrin en büyük pazarı olan Mercado Campesino'ya yakın bir caddede arabaların ve pazar tezgahlarının suda sürüklendiği görüldü.
Yerel basında yer alan haberlere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Yağış
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