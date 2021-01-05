Bolivya'nın başkenti Sucre'de dün sabah saatlerinde başlayan ve 30 dakika süren şiddetli yağmur sonrası sokakları su bastı.

Reuters tarafından yayınlanan videoda, şehrin en büyük pazarı olan Mercado Campesino'ya yakın bir caddede arabaların ve pazar tezgahlarının suda sürüklendiği görüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre 4 kişi hayatını kaybetti.