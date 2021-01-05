Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 867 bin 78'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 68 bin 30 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 867 bin 78'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 368 bin 319'a çıktı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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