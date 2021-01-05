Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 375 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon’u geçti.

Son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı.

Ülkede günlük vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore de düşüş

Güney Kore’de günlük vaka sayısı 750'nin altına indi. Ülkede son 24 saatte 715 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 65 bin’e yaklaştı.

Ülkede son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1007'ye ulaştı.

Güney Kore'de vaka sayısı aralık ayının ortasından itibaren artarak 1000 eşiğini aşmıştı.

Yeni vakalara karşı başkent Seul ve çevresinde ilan edilen arttırılmış 2'nci seviye karantina tedbirleri 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Hebei eyaleti alarma geçti

Çin ana karasında son 24 saatte 33 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Pekin'e komşu Hebei eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı. Kentin bazı kesimleri "yüksek tehlike bölgesi" ilan edildi.

Öte yandan, kentte belirti göstermeyen 30 ilave vakanın görüldüğü duyuruldu. Çin yönetimi, COVID-19 testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen kişileri toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırılıyor.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 183 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 117 kişi iyileşti.