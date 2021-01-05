Normal şartlarda 4 ila 6 bin asker görevlendirmeyi planladıklarını söyleyen Nijerya Ordusu Senato Komitesi Başkanı Ali Ndume, daha fazla askerin görevlendirilmesiyle suç örgütlerine karşı daha etkili mücadele etmeyi planladıklarını belirtti.

Yeni plan çerçevesinde, Borno eyaletinde Boko Haram örgütüyle mücadeleye ayrılan bütçe de yüzde 25 artırıldı.