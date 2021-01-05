Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da terörle mücadelede 8 bin asker daha görevlendirilecek
[Grafik: TRT Haber]
Afrika ülkesi Nijerya, 2021 yılında asker sayısını 8 bin artırarak terör ve suç örgütleriyle daha etkili mücadele edecek.
Normal şartlarda 4 ila 6 bin asker görevlendirmeyi planladıklarını söyleyen Nijerya Ordusu Senato Komitesi Başkanı Ali Ndume, daha fazla askerin görevlendirilmesiyle suç örgütlerine karşı daha etkili mücadele etmeyi planladıklarını belirtti.
Yeni plan çerçevesinde, Borno eyaletinde Boko Haram örgütüyle mücadeleye ayrılan bütçe de yüzde 25 artırıldı.
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