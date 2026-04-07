Dünya
AA 07.04.2026 21:33

Trump, İran'a saldırı planıyla ilgili hala aynı noktada durduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ülkenin doğu yakasının yerel saati 20.00 itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılması yönünde bir anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı "ağır saldırılar" düzenlemeye hazır olduklarını doğruladı.

Trump, İran'a saldırı planıyla ilgili hala aynı noktada durduğunu söyledi

Fox News'e telefon bağlantısı ile konuşan Trump, İran'a yönelik bu gece yarısı gerçekleştirme tehdidinde bulunduğu saldırıyla ilgili aynı noktada olduğu mesajını verdi.

Trump, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili, "Saat 20.00'de o iş olacak." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'yla ilgili problemin İran ile müzakere yoluyla anlaşarak sonuçlanma ihtimaline dair konuşmak istemediğini ifade eden Trump, "Eğer o noktaya gelirsek, daha önce hiç görmedikleri türden bir saldırı gerçekleşecek." dedi.

Trump bununla birlikte, bugün müzakerelerin ilerlemesi ve ortaya somut bir şeyler çıkması halinde ise bu durumun değişebileceğini belirtti.

"Ellerindeki planlar doğrultusunda" sürecin ilerlediğine değinen Trump, bunun "büyük bir gelişme" olduğunun da altını çizdi.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Donald Trump İran
