Parçalı Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.04.2026 19:51

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Ayta Şaab beldesindeki evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Ayta Şaab'taki evleri patlayıcılarla yeniden yıkmaya başladı.

İsrail ordusu, 5 Nisan'da da sınır hattındaki Nakura, Dibil, İlma Şaab, Kavzah, Bayyada ve Şemaa beldelerinde çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, kara saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını ve İsrail sınırındaki köy ve beldelerdeki tüm evleri yıkacaklarını ifade etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1530'a çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
NASA, Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ