İran: Bulgular, ABD’nin İsfahan'da nükleer tesislerden birine sızmaya çalıştığını gösteriyor

İran Devlet Televizyonu, ABD'nin İsfahan’da düzenlediği kurtarma operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Televizyonu, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, “Bulgular, ABD’nin İsfahan’da gerçekleştirmek istediği özel operasyonun, İsfahan'daki nükleer tesislerden birine sızılması ve saldırı gerçekleştirilmesinin amaçlandığını gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

ABD’nin C-130 nakliye uçaklarından birini İsfahan’daki nükleer tesislerinden birine yakın bir noktada bulunan terk edilmiş havalimanına indirdiğini ve bu sırada İran silahlı güçlerinin beklemede kalarak ABD’li askerleri tuzağa çektiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “İkinci nakliye uçağı da havalimanına yaklaşınca İran silahlı güçleri ateş açmaya başladı. Bu sırada iniş yaparken pistten çıkan ilk nakliye uçağındaki ABD’li askerler uçaktan ayrılarak İran askerlerinin hedefi haline geldi.” ifadelerine yer verildi.

Devlet Televizyonu ayrıca, nükleer tesislere sızma operasyonunun ABD’li askerleri kurtarma operasyonuna dönüştüğünü öne sürerek, ABD’nin, nakliye uçakları dahil birçok ekipmanı İran’ın eline geçmemesi için bombaladığını belirtti.