Trump-İran restleşmesi: Tehditler, iddialar ve son durum

"İran petrolünü almak" istediğini açıkça dile getiren Trump, stratejik öneme sahip Hark Adası'nın işgalini masada tutarken; İran kanadı, olası bir kara harekatına girişecek Amerikan askerlerinin "körfezdeki köpekbalıklarına yem olacağı" uyarısında bulundu.

Diplomasi trafiği Pakistan üzerinden dolaylı olarak sürse de karşılıklı "imha" ve "istila" restleşmeleri bölgedeki tansiyonu savaşın başlangıcından bu yana en kritik seviyeye taşıdı.

"En çok istediğim şey İran'ın petrolünü almak"

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, savaşın stratejik hedeflerine dair itirafta bulundu.

En büyük arzusunun İran'ın petrol kaynaklarını kontrol altına almak olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımını savunurken kendi ülkesindeki muhalifleri "aptal insanlar" olarak nitelendirdi.

Özellikle İran'ın ana ihracat merkezi olan Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında yer aldığını vurgulayan Trump, "Belki Hark Adası'nı alırız, belki almayız. Bu, bir süre orada bulunmamız gerektiği anlamına gelir" dedi.

Adadaki savunma hattının zayıf olduğunu ve bölgenin kolayca kontrol altına alınabileceğini savunan Trump, petrol odaklı bu hamleyi Venezuela örneğiyle kıyasladı.

Trump'ın "Rejim Değişti" iddiası

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, operasyonlar neticesinde İran’da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını iddia etti.

İlk yönetim kademesinin "şeytani" olduğunu ve yok edildiğini, şu an ise "çok profesyonel ve makul" bir grupla muhatap olduklarını öne sürdü.

Washington'ın önerdiği 15 maddelik ateşkes planına Tahran'ın yanıt verdiğini ve maddelerin çoğunu kabul ettiğini savunan Trump, Pakistanlı aracılar üzerinden yürütülen görüşmelerin iyi ilerlediğini kaydetti.

Hatta Hürmüz Boğazı'ndan geçen Pakistan bayraklı tankerleri "kendisine verilmiş bir hediye" olarak tanımlayan Trump, bu sevkiyatların İran Meclis Başkanı tarafından onaylandığını ileri sürdü.

İran'dan meydan okuma: "Askerleriniz köpek balıklarına yem olacak"

Trump’ın rejim değişikliği iddiaları ve petrol kaynaklarına yönelik işgal planları, İran askeri kanadında sert bir karşılık buldu.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, yayımladığı görüntülü açıklamada Trump’ı "dengesiz ve yalancı" olarak tanımladı.

Trump’ın Mossad ve Netanyahu’nun baskısı altında hareket eden bir piyon olduğunu savunan Zülfikari, olası bir kara harekatına yönelik şu ağır uyarıda bulundu:

"ABD'nin kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Bu durumda Amerikan askerleri sadece aşağılanarak esir alınmakla kalmayacak, aynı zamanda komutanlarıyla birlikte Basra Körfezi'ndeki köpek balıklarına yem olacak."

Savaşın bilançosu ve nükleer kırmızı çizgi

Askeri operasyonların kapsamına dair bilgiler de paylaşan Trump, bugüne kadar 13 bin hedefin vurulduğunu ve geriye yaklaşık 3 bin hedefin kaldığını belirtti.

Bir anlaşmanın hızla yapılabileceğine inansa da Tahran'dan hiçbir zaman emin olunamayacağını dile getiren ABD Başkanı, nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini yineledi.

İran'ın nükleer kapasiteye sahip olması halinde bunu hemen kullanacağı yorumunu yapan Trump, enerji altyapısını yok etme tehdidini de masada tutmaya devam etti.