Çok Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 30.03.2026 09:28

12 ton çikolatalı gofret çalındı

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, İtalya'daki üretim tesisinden Polonya'ya gönderilen yaklaşık 12 ton ağırlığındaki çikolatalı gofret sevkiyatının çalındığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 414 bin adet ürünü taşıyan araç ve yükün hâlâ bulunamadığı belirtildi.

Geçen hafta üretim ve dağıtım noktaları arasındaki transfer sırasında kaybolan sevkiyatın, normal şartlarda Avrupa genelindeki pazarlara dağıtılması planlanıyordu. Merkezi Vevey’de bulunan şirket, hırsızlık olayının ardından yerel makamlarla iş birliği içinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Takip sistemiyle kayıt dışı satışların önüne geçilecek

Nestle, çalınan çikolatalı gofretlerin Avrupa genelinde resmi olmayan satış kanallarına (karaborsa) düşme ihtimaline karşı tüketicileri ve perakendecileri uyardı.

Şirket sözcüsü, her bir pakete atanan benzersiz parti kodları sayesinde ürünlerin izlenebileceğini açıkladı.

Tüketici ve toptancılar, ambalaj üzerindeki parti numaralarını tarayarak ürünün çalınan sevkiyata ait olup olmadığını tespit edebilecek.

Sistemde eşleşme bulunması durumunda, kullanıcılar doğrudan şirkete bilgi aktarabilecek ve elde edilen kanıtlar yetkililerle paylaşılacak.

Kargo hırsızlığı işletmeler için büyüyen bir tehdit

Yaşanan olayla ilgili yayınlanan metinde, kargo hırsızlığının her ölçekteki işletme için giderek daha karmaşık ve yaygın bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi.

Şirket, "Suçluların zevkini takdir etsek de, bu suç eğilimine karşı farkındalık yaratmak amacıyla deneyimimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Sektör analizleri, son dönemde lojistik zincirlerinde uygulanan yöntemlerin sofistike bir hal aldığını ve benzer hırsızlık vakalarının küresel ölçekte artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

ETİKETLER
Hırsızlık İsviçre Polonya İtalya
Sıradaki Haber
Petrol fiyatları varil başına 116 doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
