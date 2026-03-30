Petrol fiyatları varil başına 116 doları aştı

Akaryakıt fiyatlarındaki bu sert yükseliş, İran'ın ABD'nin olası bir kara harekâtına hazır olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Tahran yönetiminden yapılan uyarılarda, bölgedeki ABD birliklerinin hedef alınacağı ve müttefiklerin "cezalandırılacağı" ifade edildi.

Hafta sonu boyunca İran destekli Husi milislerinin İsrail'e ilk kez füze saldırısı düzenlemesi ve İsrail'in Güney Lübnan'daki operasyonlarını genişletmesi, piyasalardaki arz endişelerini en üst seviyeye taşıdı.

Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasında

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması, dünya genelindeki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının beşte birini duraksattı. Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış kaydedildi.

Denizcilik istihbarat verilerine göre, savaş öncesinde günde ortalama 120 geminin geçtiği boğazdan şu an günde ancak 4 ya da 5 gemi geçiş yapabiliyor. Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle yapılan özel anlaşmalarla bazı gemilerin geçişine izin verilse de, genel trafik hacmi normal seviyelerin oldukça altında seyrediyor.

Piyasalarda sert düşüş ve diplomatik gerilim

Enerji krizinin etkisiyle Asya borsalarında sabah saatlerinde büyük kayıplar yaşandı. Japonya'nın Nikkei 225 ve Güney Kore'nin KOSPI endeksleri yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönmediği sürece fiyatların 120 dolar ve üzerine çıkacağı konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 6 Nisan tarihine kadar su yolu üzerindeki kontrolünden vazgeçmemesi durumunda ülkenin enerji altyapısını hedef alacaklarını açıkladı.

Pakistan arabuluculuğunda bir çözüm olasılığını gündeme getiren Trump, bir anlaşmanın yakın olabileceğini belirtirken; Tahran yönetimi bu teklifi reddederek savaş tazminatı ve boğaz üzerindeki haklarının tanınmasını şart koştu.