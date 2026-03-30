Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi bombaladı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu sabah saatlerinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.