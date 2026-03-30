Dünya
Al Jazeera 30.03.2026 09:10

Filipinler'de yakıt krizi: 300'den fazla istasyon kapandı

Filipinler'de ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın etkileri yakıt tedarikinde ağır hissediliyor. Hükümet yetkilileri, tedarik zincirinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle ülke genelinde 300'den fazla benzin istasyonunun faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Filipinler genelinde yakıt tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, enerji sektöründe ciddi bir duraklamaya yol açtı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının küresel piyasalardaki arz güvenliğini sarstığı ve bu durumun Filipinler’deki iç piyasaya doğrudan yansıdığı vurgulandı.

Ülke genelinde yakıt stoklarının tükenmesiyle birlikte, 300’den fazla istasyonun kapısına kilit vurulduğu bildirildi.

Lojistik ve tedarik sorunları büyüyor

Filipinler Ulusal Polisi (PNP) tarafından paylaşılan güncel izleme verileri, krizin boyutunu rakamlarla ortaya koydu.

Bugün itibarıyla ülke çapında toplam 365 akaryakıt istasyonunun faaliyetlerini tamamen durdurduğu açıklandı.

Tedarik kısıtlamaları nedeniyle birçok bölgede ulaşım ve lojistik hizmetlerinde de aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, mevcut stokların öncelikli olarak kamu hizmetleri ve acil durum araçları için rezerve edildiğini belirtti.

Akaryakıt fiyatları iki katına çıktı

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana geçen kısa sürede, Filipinler’deki enerji maliyetlerinde rekor artışlar görüldü.

Küresel arzın daralması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, ülke genelindeki pompa fiyatları iki kattan fazla artış gösterdi.

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki bu keskin yükselişin gıda ve temel tüketim maddeleri üzerinde enflasyonist bir baskı oluşturacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Sıradaki Haber
WSJ: ABD, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik askeri seçenekleri değerlendiriyor
09:52
Altın fiyatları ne olacak?
09:53
Bakan Uraloğlu: Doğayla uyumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendiriyoruz
09:54
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 polis şehit, 16 polis yaralı
09:44
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Sıfır Atık Günü, atık krizinin önlenmesine yönelik çabaları güçlendiriyor
09:31
12 ton çikolatalı gofret çalındı
09:25
Petrol fiyatları varil başına 116 doları aştı
