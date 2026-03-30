Dünya
AA 30.03.2026 10:03

Financial Times: Trump, İran'ın petrolünü almak istediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, tercihinin "İran'ın petrolünü almak olacağını" söyleyerek, olası bir adımı Venezuela örneğiyle kıyasladı.

Başkan Trump, "Dürüst olmak gerekirse, en çok istediğim şey İran'daki petrolü almak ama ABD'de bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diyor. Ama onlar aptal insanlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırdığı bir dönemde Trump, "Belki Hark Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var. Ayrıca bu, bir süre orada bulunmamız gerektiği anlamına gelir." dedi.

Trump, adadaki İran savunmasının durumu sorulduğunda ise "Herhangi bir savunmaları olduğunu sanmıyorum. Çok kolay alabiliriz." yorumunda bulundu.

İran'la dolaylı görüşmeler

Öte yandan Trump, Pakistanlı "aracılar" üzerinden yürütülen dolaylı görüşmelerin iyi ilerlediğine dikkati çekti.

"Yaklaşık 3 bin hedefimiz kaldı, 13 bin hedefi bombaladık ve birkaç bin hedef daha var. Bir anlaşma oldukça hızlı yapılabilir" diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik olası bir ateşkese ilişkin detay vermekten kaçındı.

Donald Trump ayrıca, ("ABD'ye hediye olarak" Pakistan bayraklı 10 tankerin geçirilmesi) Bize 10 tane verdiler. Şimdi 20 tane veriyorlar ve 20'si de yola çıktı, Boğaz'ın tam ortasından gidiyorlar." diye konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın da bu tankerleri onayladığını savunan Trump, "Gemileri bana o onayladı. 'Bize hediye veriyorlar' dediğimde herkes 'Ne hediyesi? Saçmalık' diyordu. Bunu duyunca sustular ve müzakereler çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" yaşandığını savunarak, şu anda muhatap oldukları kişilerin "çok profesyonel" olduğunu söyledi.

İran ABD İsrail Petrol
