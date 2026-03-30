JPMorgan uyardı: Asya'da petrol tükeniyor, sırada Avrupa ve ABD var

Sevkiyat rotalarına göre Basra Körfezi'nden çıkan petrolün Asya'ya ulaşması 10-20 gün, Avrupa ve Afrika'ya ulaşması 20-35 gün, ABD'ye ulaşması ise 35-45 gün sürüyor.

Boğazdan son tankerin 28 Şubat tarihinde ayrıldığını belirten rapor, savaş öncesi yola çıkan bu son sevkiyatların artık tükendiğini ve bu nedenle krizin ilk olarak Asya'da baş gösterdiğini kaydetti.

Güneydoğu Asya ve Afrika'da fiziksel kıtlık başladı

Raporda, krizin boyutunun artık yüksek fiyatlardan ziyade "fiziksel kıtlığa" dönüştüğü vurgulandı.

Özellikle bölgeye yapılan petrol ihracatının aylık bazda yüzde 41 oranında düşmesiyle Güneydoğu Asya'nın en ağır darbeyi alacağı öngörülüyor.

Krizin bir sonraki durağı olan Afrika'da ise stres belirtileri şimdiden ortaya çıktı. Kenya'da perakende düzeyinde yakıt kıtlığı yaşanmaya başlanırken, Tanzanya'nın henüz yeterli stoklara sahip olduğu bildirildi.

Uzmanlar, Nisan ayı başından itibaren Afrika genelindeki etkinin derinleşmesini bekliyor.

Avrupa ve ABD için kritik tarihler

Avrupa'nın yakıt krizini Nisan ayı ortalarında hissetmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Ancak kıtanın güçlü stok rezervleri ve Atlantik Havzası'ndaki alternatif tedarik imkanları nedeniyle Asya'ya kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğu belirtildi.

Listenin sonunda yer alan ABD'nin ise güçlü yerel üretimi sayesinde kısa vadede doğrudan bir fiziksel kıtlık yaşaması beklenmiyor.

Buna rağmen rapor, California eyaletinin tedarik sorunlarına karşı özellikle savunmasız olduğunu ve ülke genelinde yüksek fiyat baskısının devam edeceğini öngörüyor.