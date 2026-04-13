Duman 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2026 10:25

Trump, İran limanlarına yönelik abluka planlarına başka ülkelerin de destek verdiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik başlatacaklarını duyurdukları deniz ablukasına ilişkin, "Diğer ülkeler, İran'ın petrol satmamasını sağlamak için çalışıyorlar ve bu çok etkili olacak." dedi.

Trump, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı konusunda ve ABD için "çok iyi" gelişmeler olduğunu dile getiren Trump, İran tarafıyla sağlanan geçici ateşkesin de "sağlam durduğunu" savundu.

Trump, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarında başlatacaklarını bildirdikleri ablukaya değinerek, "Diğer ülkeler, İran'ın petrol satmamasını sağlamak için çalışıyorlar ve bu çok etkili olacak." diye konuştu.

Birçok teknenin petrol almak için ABD'ye doğru geldiğini iddia eden Trump, ülkesinin Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha fazla petrole sahip olduğunu ve bu nedenle diğer ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına gerek olmadığını öne sürdü.

"Bence İran çok kötü durumda"

İran'ın 11 Nisan'daki müzakerelerde "nükleer silah" konusunda istekli olmayı sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bence İran çok kötü durumda. Bence çok çaresizler." ifadesini kullandı.

Trump, İran tarafının müzakerelere dönmesini ne kadar bekleyeceğine ilişkin soruya yanıtında "dönüp dönmemelerinin umurunda olmadığını" söyledi.

Öte yandan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların nedeni sorulan Trump, "Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim. Çok liberal biri ve suçun önüne geçilmesi gerektiğine inanmayan bir adam." yanıtını verdi.

Washington ve Tahran yönetimleri 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD Rusya Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda 5 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
67 ilde narkotik operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:46
SGK’dan kalp sağlığına güçlü katkı: 282 ilaç geri ödeme kapsamında
10:35
İran: Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarımız tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmaz
10:35
Kalp krizi aslında 'geliyorum' diyor: Bu sinyallere dikkat
10:28
Toplam ciro endeksi şubatta arttı
10:28
Doğuda "kış" sürüyor: 317 yol ulaşıma kapandı
Mersin’de şeftali bahçeleri pembeye büründü
Mersin’de şeftali bahçeleri pembeye büründü
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ