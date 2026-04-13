Dünya
CNN International 13.04.2026 08:39

Fransa'da korkunç olay: 9 yaşındaki çocuk iki yıl boyunca bir minibüste kilitli tutuldu

Fransa'nın doğusundaki Hagenbach köyünde, 2024 yılından bu yana babası tarafından bir minibüste kilitli tutulan 9 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı. Uzun süredir hareketsiz kalan ve yetersiz beslenen çocuğun yürüyemez halde olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olay, bir komşunun minibüsten gelen çocuk seslerini duyarak polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Savcı Nicolas Heitz'ın yaptığı açıklamaya göre, emniyet güçleri minibüsün kapısını zorlayarak içeri girdiğinde çocuğu çıplak, battaniyeye sarılı ve çöplerin içinde cenin pozisyonunda yatarken buldu.

"Psikiyatri hastanesinden korumak için sakladım"

Gözaltına alınan babanın ifadesinde, o dönem 7 yaşında olan oğlunu, partnerinin bir psikiyatri hastanesine yatırmak istemesi üzerine "korumak amacıyla" Kasım 2024'te araca kilitlediğini söylediği aktarıldı.

Ancak savcılık, çocuğun kaybolmadan önce herhangi bir psikiyatrik sorunu olduğuna dair tıbbi bir kayıt bulunmadığını ve okul başarısının iyi olduğunu belirtti.

Müfettişlere ifade veren küçük çocuk, babasının partneriyle büyük sorunlar yaşadığını ve babasının kendisini kilitlemekten başka çaresi olmadığını düşündüğünü söyledi. Çocuk, 2024 yılından bu yana hiç duş almadığını dile getirdi.

Soruşturma derinleşiyor

Baba, "adam kaçırma" ve ilgili suçlamalarla tutuklanırken, partneri ise "tehlike altındaki bir küçüğe yardım etmemek" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuğun 12 yaşındaki kız kardeşi ve partnerin 10 yaşındaki kızı sosyal hizmetler korumasına alındı.

Savcılık, çevredeki diğer kişilerin durumdan haberdar olup olmadığını araştırıyor. Aile dostları ve akrabalar, çocuğun bir psikiyatri kurumunda olduğunu sandıklarını; öğretmenleri ise başka bir okula nakledildiğinin kendilerine söylendiğini belirtti. Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

