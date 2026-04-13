Trump'tan NATO mesajı: İttifaka yapılan harcamalar ciddi şekilde incelenecek

İttifakın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılara destek vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını vurgulayan Trump, NATO üyelerinin tutumunu eleştirdi.

Trump, "Bizim için orada değillerdi. Şimdi dahil olmak istiyorlar ama artık gerçek bir tehdit kalmadı" ifadelerini kullanarak ittifakın mevcut durumunu değerlendirdi.

NATO üyeliğinin değeri sorgulanıyor

ABD'nin ittifak içerisindeki mali yükümlülüklerine dikkat çeken Trump, üyeliğin genel değerini de tartışmaya açtı.

Rusya'ya karşı koruma sağlamak amacıyla trilyonlarca dolar harcandığını belirten Trump, bu durumun rasyonalitesini sorguladığını ifade etti.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, NATO'ya Rusya'ya karşı korunmaları için trilyonlarca dolar harcadık; düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz. Uzun zamandır bunun biraz mantıksız olduğunu düşünüyordum. Bu harcamalar çok ciddi bir şekilde incelenecek" dedi.