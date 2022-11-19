ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, Kosova'daki savaş suçlarını soruşturan Lahey'deki özel mahkemenin eski başsavcısı Jack Smith'in Adalet Bakanlığının eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürüttüğü soruşturmalar için özel yetkili uzman olarak atandığını belirtti.

Trump'ın 2024 seçimleri için başkanlık adaylığını açıklamasının özel yetkili uzman atama kararında en önemli faktör olduğunu belirten Garland, söz konusu atamanın incelemeleri sürdüren savcıların çalışmalarını yasalara göre sürdürmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Soruşturmalar birleştirilerek Adalet Bakanı'na rapor edilecek

Özel yetkili uzmanı, 6 Ocak Kongre baskını çerçevesinde "2020 başkanlık seçimlerinin ardından herhangi bir kişi veya kuruluşun yetki devrine yasa dışı bir şekilde müdahale edip etmediğine" yönelik soruşturma ile Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen gizli belgelere yönelik soruşturmayı birleştirerek Adalet Bakanı Garland'a rapor edecek.

Özel yetkili uzman Smith'in söz konusu raporu ne zamana kadar hazırlayıp sunacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Trump'ın evine FBI baskını

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olayları sonrası Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan özel komite, eski Başkan Trump'ın olaylardaki rolü olup olmadığı üzerine inceleme başlatırken, Trump'ın Florida'daki evi de 8 Ağustos sabahı "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Trump, hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelerken, özellikle Mar-a-lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken Trump, 15 Kasım gecesi, Mar-a-Lago malikanesinde 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.