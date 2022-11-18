Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye ile olan ikili sorunlara uluslararası nitelik kazandırma derdinde.

Yunanistan tarafı hem resmi görüşmelerinde hem de sosyal medya hesaplarından sık sık Türkiye'yi hedef alıyorlar.

16 Kasım'da İtalya’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da görüşen Dendias, Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamalarını gündeme taşıdı.

Türkiye'yi hedef alıyorlar

11 Kasım'da, hem Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib hem de Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bou Habib ile görüştü.

Yunan Bakan her iki görüşmede de gündeme yine Türkiye'yi taşıdı.

8 Kasım'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile biraraya gelen Dendias, Türkiye'yi gerginliği artıran taraf gibi göstermeye çalıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Dendias, 14 Ekim'deki paylaşımında İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile görüşmesini duyurdu. Yunan Bakan bu görüşmede de Türkiye karşıtı tutumunu sürdürdü.

10 Ekim'deki paylaşımında Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile görüştüğünü duyuran Dendias, Malta'dan da Türkiye'yi hedef aldı.

Miçotakis de Almanya'ya şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise 27 Ekim’de Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile Atina'daki görüşmesinde Türkiye’yi Scholz’a şikayet etti. Miçotakis, "mevcut sorunları diyalogla çözün" yanıtını aldı.

Yunan Başbakan 4 Ekim’de ülkesini ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. Türkiye’ye yönelik asılsız suçlamalarda bulundu.

Türkiye'nin haklarını savunması Yunanistan'ı rahatsız ediyor

Avrupa Birliği’ne de her fırsatta Türkiye ile ikili sorunları ileten Yunan Başbakan 1 Ekim’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Gündeminde yine Türkiye vardı.

23 Eylül’deki BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve 21 Eylül’deki İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüşmesinde de Türkiye karşıtı tutum sergiledi. 12 Eylül’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te görüşen Miçotakis, Ankara’nın Ege ve Doğu Akdeniz politikasını gündeme taşıdı.

6 Eylül’de Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ile görüşen Yunan Başbakan Türkiye’yi saldırgan söylemle suçladı.

7 Temmuz’da Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciucă ile görüşen Miçotakis bir kez daha Ankara’yı hedef aldı.